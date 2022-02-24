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Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü

Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik özellikle Avrupa'da artan enerji krizini tetiklerken sıcak savaş, krizin daha da büyüyeceğini işaret ediyor.