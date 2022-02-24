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- Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü
Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü
- AA
- 24.02.2022 - 09:21
- Güncelleme : 24.02.2022 - 09:56
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı sıcak savaş hareketi dünya ekonomilerini yakından ilgilendiriyor.
Doğalgaz öncelikli olmak üzere enerji krizinin tırmanmasının, dünya ekonomik dengelerini altüst etmesinden endişe ediliyor.
ENERJİDE YAŞANACAK GELİŞMELER KRİTİK ÖNEMDE
Analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurguladı.
AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 10 ARTTI
Avrupa tarafında risk algısı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından önemli ölçüde artarken, mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 10'u aşan yükselişle 88 euroyu gördü.
DÜNYA AÇIKLAMALARA ODAKLANDI
Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek.