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    Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik özellikle Avrupa'da artan enerji krizini tetiklerken sıcak savaş, krizin daha da büyüyeceğini işaret ediyor.
    • AA
    • 24.02.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:56
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    Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı sıcak savaş hareketi dünya ekonomilerini yakından ilgilendiriyor.

    Doğalgaz öncelikli olmak üzere enerji krizinin tırmanmasının, dünya ekonomik dengelerini altüst etmesinden endişe ediliyor.

    ENERJİDE YAŞANACAK GELİŞMELER KRİTİK ÖNEMDE

    Analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurguladı.

    AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 10 ARTTI

    Avrupa tarafında risk algısı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin ardından önemli ölçüde artarken, mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 10'u aşan yükselişle 88 euroyu gördü.

    Rusya-Ukrayna savaşının enerji krizini artırması endişesi büyüdü #1

    DÜNYA AÇIKLAMALARA ODAKLANDI

    Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek.


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