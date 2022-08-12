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    Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk Lirası almaya hazırlanıyor

    Rusya Merkez Bankası bir rapor yayınladı. Kısıtlamalar nedeni ile dolar ve euro ile petrol ve doğalgaz satışı yapamayan ülke, içinde Türk Lirası'nın da bulunduğu ödeme seçenekleri üzerinde duruyor.
    • 12.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:56
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    Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk Lirası almaya hazırlanıyor

    Rusya, Ulusal Refah Fonu’nu desteklemek için daha önce dolar ve euro üzerinden işlem yapıyordu. Ülkenin uluslararası rezervlerinin bir kısmını oluşturan Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler temmuzda 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye (yaklaşık 201 milyar dolar) çıkmıştı.

    Ulusal Refah Fonu için Türk Lirası gündeme geldi

    Rusya Merkez Bankası, Ulusal Refah Fonu’ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk Lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığını bildirdi.

    Rusya

    Enerji satışı, kısıtlamalar nedeni ile zora girdi

    Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, bütçe kuralları çerçevesinde ilave petrol ve doğalgaz gelirleriyle ABD doları ve euro ile alım satım işlemlerinin yaptırımlardan ötürü imkansız hale geldiği belirtildi.

    Seçenekler değerlendiriliyor

    AA'nın haberine göre, yaptırım süreci nedeniyle, bütçe politikasının önemli ölçüde gevşetildiği ve belirlenen harcama sınırlarının aşıldığına işaret edilen raporda, yaptırımlar ve küresel petrol piyasasındaki değişikliklerin göz önünde bulundurularak, bütçe kurallarında değişikliklerin yapılmasına yönelik çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

    Rusya, Ulusal Refah Fonu için Türk Lirası almaya hazırlanıyor #2

    Rusya, dost ülkelerin para birimleriyle çeşitli işlemler yapmaya hazırlanıyor

    Rusya Maliye Bakanlığı’nın, bazı dost ülkelerin para birimleriyle çeşitli işlemler yapılmasına yönelik çalışma yaptığı bilgisine yer verilen raporda, “Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışıyor.” ifadesine yer verildi.

    Raporda, söz konusu adımın atılması halinde, bütçe kuralının ruble üzerindeki döngüsel etkisinin tekrar devam edeceği belirtildi.


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