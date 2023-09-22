Rusya ve Türkiye büyük bir doğalgaz merkezi kurmak için görüşüyor Rusya ve Türkiye'nin "büyük bir doğalgaz merkezini" Türkiye'de kurmak için çalışmaları sürüyor. Bu aşamada Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Buravov süreç hakkında bilgi verdi.

AA

Rusya ve Türkiye arasındaki enerji projelerine bir yenisi daha eklenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ay önce Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili konuşmuştu.

St. Petersburg’daki Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından açıklamada bulunan Putin, konunun gündemde olduğunu ve merkezin e-ticaret olarak konumlandırılacağını aktarmıştı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise yeni bir açıklama yaparak, şu anda Rusya ve Türkiye'nin, büyük bir doğalgaz merkezini Türkiye'de kurmak üzere görüştüğünü bildirerek, bilgi aktardı.

"Rusya ve Türkiye, büyük bir doğalgaz merkezini Türkiye'de kurmak üzere görüşüyor"

Buravov, enerji alanındaki anlaşmalar ve projelerin, Rus-Türk iş birliğinin amiral gemisi ve temeli olduğunu belirterek, şu anda Rusya ve Türkiye'nin, büyük bir doğalgaz merkezini Türkiye'de kurmak üzere görüştüğünü bildirdi.

"Ulusal, bölgesel ve Pan-Avrupa enerji güvenliğinin sağlanması en önemli unsur"

Buravov, yaptığı açıklamada, doğalgaz merkezi projesi ile birlikte ulusal, bölgesel, ve Pan-Avrupa enerji güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsur olduğunu söyledi.

"Enerji anlaşmaları, Rus-Türk iş birliğinin amiral gemisi"

Enerji alanındaki anlaşmalar ve projelerin, Rus-Türk iş birliğinin amiral gemisi ve temeli olduğunun altını çizen Buravov, şunları kaydetti:

Mevcut projelerin (Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali) uygulamasının kazan- kazan biçiminde karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin açık bir örneği olduğu söylenebilir. Rusya güvenilir bir enerji üreticisi, Türkiye de güvenilir bir enerji tüketicisi ve Türkiye, büyük bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme fırsatı buldu. Söz konusu iki proje de en yüksek çevresel ve teknolojik normları ve standartları karşılamakta ve şu anda Rusya ve Türkiye büyük bir doğalgaz merkezini Türkiye'de kurma projesini görüşüyorlar.

"Karşılıklı ticaretimiz 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunuyor"

"Genel olarak Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret akışının dinamikleri sürdürülebilir olarak tanımlanabilir." diyen Buravov, sözlerine şöyle devam etti:

2017 yılından başlayarak, Koronavirüs 2020 yılını ayrı tutarsak, ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. 2017'de 22,3 milyar dolar 2018'de 25,4 milyar dolar, 2019'da 26,3 milyar dolar 2021'de 32,9 milyar dolar ve geçen sene 65 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mevcut 2023 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre, karşılıklı ticaretimiz 28,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Ancak son yılların genel eğilimi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürülebilirliğini ve bunların büyümesi için hala önemli bir potansiyelin bulunduğunu gösteriyor.

İki ülke arasındaki dış ticaret

Buravov, Türk ihracatçıları birlikleri ile temaslarının, Rusya tarafından ithal edilen malların geniş yelpazesinin Türk üreticilerinin ürünleriyle ikame edilmesinin varlığını doğruladığını belirtti.

"Ocak-temmuz döneminde Rusya'dan 3,5 milyon turist geldi"

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, bu yılın ocak-temmuz döneminde Rusya'dan 3,5 milyon turist Türkiye'ye geldiğini belirten Buravov, turizm hareketliliğini şu sözlerle ifade etti:

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 300 bin kişi daha fazla. Ayrıca bu tüm yabancı ülkeler arasında en büyük rakam. Rus turistler Türkiye'ye giden toplam turist akışının yüzde 13'ünden fazlasını oluşturmaktadır.

"Rusya ile Türkiye arasındaki potansiyel iş birliğinin yönü çok çeşitli"

Buravov, Rusya ile Türkiye arasındaki potansiyel iş birliğinin yönünün çok çeşitli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

Gözümüzün önünde yeni iş birliği biçimleri ortaya çıkmakta, çeşitli alanlarda ortak çalışma istikametleri belirlenmektedir. İş birliği sürdürmenin ve genişletmenin ana unsuru, hem hükümet düzeyinde hem de iş çevreleri arasında sürekli bir diyalog olması, bu nedenle, Rus-Türk devlet kurumları iş birlikleri yeni ortak projelerin ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi için çalışıyorlar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)