Rusya'da ekim ayı sanayi üretimi geriledi

Rosstat verilerine göre Rusya'da sanayi üretimi endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 düştü.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'da sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düşüş gösterdi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Ülkede sanayi üretimi ocak-ekim döneminde ise yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi.

EKONOMİDE KÜÇÜLME

Koronavirüs salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi, bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçülmüştü. Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.