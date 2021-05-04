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    Rusya'da imalat PMI nisanda geriledi

    Rusya’da imalat sanayi PMI, geçen ay 0,7 puan gerileyerek 50,4 puana düştü.
    • AA
    • 04.05.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:48
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    Rusya'da imalat PMI nisanda geriledi

    Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 50,4 puana geriledi.

    "GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSELDİ"

    IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Üretimdeki artışın devam etmesine rağmen, müşteri talebinde yenilenen daralma süreci büyüme üzerinde baskı yarattı ve yeni siparişlerde düşüşü yineledi. Aynı zamanda, tedarikçilerin teslimat gecikmeleri ve lojistik sorunlar satıcı performansını etkilediğinden girdi maliyetleri bir kez daha yükseldi.” yorumunda bulundu.

    Rusya da imalat PMI nisanda geriledi #1

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