Rusya'da İslami bankacılık denemeleri başladı Rusya'da katılım bankacılığı denemeleri başladı. Bu sürece ilk olarak AK BARS bankası katıldı.

AA

İslami bankacılık, Rusya'da yeni bir uygulama ve test aşamasında.

Ülkenin 4 bölgesinde İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan yasa, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi.

İslami bankacılığa yönelik yasayla, Rusya’nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın “yasal deneme süreci” başladı.

Rusya Merkez Bankası, İslami bankacılığın deneme sürecine ilk olarak Rus AK BARS bankasının katıldığını duyurdu.

Böylelikle, AK BARS bankasının İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katılan ilk banka olduğu resmen duyuruldu.

Deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek

Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025’e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.

Katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken dikkat edilecekler

Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleme, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse etme hakkına sahip olmayacak.

Rusya'da toplam nüfusun yüzde 10'u Müslüman

Rusya’da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30’a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

Pazarın küresel ölçekte 7,7 trilyon dolarlık değeri var

Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)