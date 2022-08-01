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Rusya’da nakit dolar ve euro çekimi kısıtlamaları uzatıldı

Rusya’da nakit dolar ve euro çekimi kısıtlamaları uzatıldı

Ukrayna ile savaş halinde olan ve bu nedenle ekonomik tedbirler alma yoluna giden Rusya’da nakit dolar ve euro çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023’e kadar uzatıldığı belirtildi.