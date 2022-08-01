- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Rusya’da nakit dolar ve euro çekimi kısıtlamaları uzatıldı
Rusya’da nakit dolar ve euro çekimi kısıtlamaları uzatıldı
- 01.08.2022 - 13:34
- Güncelleme : 01.08.2022 - 13:56
Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ağırlıklı olarak Avrupa kanadından uğradığı ekonomik yaptırımlara karşı tedbirler almıştı.
Rusya'nın aldığı tedbirlerde birisi de nakit dolar ve euro çekimine getirdiği kısıtlama olmuştu.
Rusya Merkez Bankası açıkladı
Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit euro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını bildirdi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.
"Batılı ülkelerden nakit döviz alınamıyor"
Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu nedenden ötürü döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023’e kadar uzatıldığı kaydedildi.
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.
Dolar ve euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.