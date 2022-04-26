Petrol
104.8
2.58%
Euro
15.78
-0.31%
Dolar
14.80
0.21%
Altın
905.27
0.37%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
574.313
-1.80%
BTXN Coin
20.24
-4.97%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Rusya'da yaptırımlar nedeniyle işsizlik yaşanıyor

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da, resmen kayıtlı işsiz sayısı ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi.
    • 26.04.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da yaptırımlar nedeniyle işsizlik yaşanıyor

    Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ekonomik yaptırımlara maruz kalmış, ülkedeki yabancı şirketler çekilmeye başlamış ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Bu hareket de Rusların işsiz kalmasına neden oldu. Şimdi bu işsizliğin artmasından endişe ediliyor.

    Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu, ülkede işsizliğin ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

    Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’daki istihdam sektöründe çeşitli sorunların yaşandığına işaret edildi.

    İflas eden şirketlerin sayısı arttı

    İflas eden şirket sayısının yılbaşından bu yana yüzde 4,5 artığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Resmen kayıtlı işsiz sayısı da ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi. İnguşetya’da bu oran yüzde 29,3’e çıkarken, Kuzey Kafkasya’da işsizlik durumu zor bir durumda.” denildi.

    Rusya

    Moskova’da işsizlik oranını yüzde 2,2

    Açıklamada, Moskova’da işsizlik oranının yüzde 2,2, St. Petersburg’ta ise yüzde 1,5 düzeyinde olduğu belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Kars OSB mülkiyetindeki imarlı 3 arsa ihaleye çıkıyor
    Emlak

    Kars OSB mülkiyetindeki imarlı 3 arsa ihaleye çıkıyor

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Ro-ro gemisi nedir
    İpucu

    Ro-ro gemisi nedir

    Görüş Bildir