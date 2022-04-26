Rusya'da yaptırımlar nedeniyle işsizlik yaşanıyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da, resmen kayıtlı işsiz sayısı ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi.

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında ekonomik yaptırımlara maruz kalmış, ülkedeki yabancı şirketler çekilmeye başlamış ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Bu hareket de Rusların işsiz kalmasına neden oldu. Şimdi bu işsizliğin artmasından endişe ediliyor.

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu, ülkede işsizliğin ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’daki istihdam sektöründe çeşitli sorunların yaşandığına işaret edildi.

İflas eden şirketlerin sayısı arttı

İflas eden şirket sayısının yılbaşından bu yana yüzde 4,5 artığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Resmen kayıtlı işsiz sayısı da ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi. İnguşetya’da bu oran yüzde 29,3’e çıkarken, Kuzey Kafkasya’da işsizlik durumu zor bir durumda.” denildi.

Moskova’da işsizlik oranını yüzde 2,2

Açıklamada, Moskova’da işsizlik oranının yüzde 2,2, St. Petersburg’ta ise yüzde 1,5 düzeyinde olduğu belirtildi.