Rusya'dan yaptırımlara karşı alternatif rotalar: Kuzey Deniz Yolu ve Kuzey-Güney Koridoru Batı'nın ambargolarına karşı çareler arayan Moskova yönetimi, iki güzergaha yöneldi. Rus hükümeti, uluslararası ticaret güzergahlarını sil baştan düzenlemeyi hedefliyor.

AA & Ensonhaber

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Batı'dan peş peşe yaptırımlara maruz kalmaya başladı.

Batılı ülkeler, devam eden savaş nedeniyle Moskova'yı ekonomik açıdan sıkıştırmaya devam ediyor.

Enerji başta olmak üzere Batı pazarları, hem Rus devletine hem de bu ülkenin şirketlerine kapatılmak isteniyor.

Dış ticarette alternatif güzergahlar

Rusya ise dış ticarette alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Kuzey Deniz Yolu ve Kuzey-Güney Koridoru gibi rotalar öne çıkıyor.

Özellikle enerji ticaretinde Rusya’nın, Çin ve Hindistan’a ihracatı önemli oranda yükseldi. Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yönelik ilgisi de artıyor.

Hindistan'a ve Çin'e petrol ihracatında çarpıcı yükseliş

Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 milyon tondan 37 milyon tona, Çin’e petrol ihracatı ise yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla kıyasla 41 milyon tondan 52,6 milyon tona yükseldi.

Rusya’nın Orta Doğu’daki en büyük ticaret ortağı ise 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla 9 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Dünyanın önemli petrol üreticilerinden olmasına rağmen, BAE’nin 2022'de yaklaşık 3,2 milyon varil Rus petrolü ithal etmesi de dikkati çeken bir unsur olarak ön plana çıkıyor.

Afrika tarımda Rusya'nın önemli pazarı

Hızla artan dinamik nüfusuyla ön plana çıkan Afrika ülkeleri ise özellikle tarım ürünlerinde Rusya’nın önemli pazarları arasında önemini giderek artırıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, yaptırımlara rağmen Afrika’ya geçen yıl 11,5 milyon ton, bu yılın ilk yarısında da yaklaşık 10 milyon tahıl gönderdiklerini bildirmişti.

Kuzey Deniz Yolu'nun önemi hızla artıyor

İhracatta hedef pazarlarını Avrupa’dan dünyanın diğer bölgelerine kaydıran Rusya, ürünlerinin sevkiyatı için de alternatif güzergahların geliştirilmesine yönelik çalışmalarına hız veriyor.

Rusya’nın “Süveyş Kanalına alternatifi” olarak adlandırılan Kuzey Deniz Yolu da Rus hükümetinin alternatifler arasında en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014’te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim geçen yıl 34 milyon tona çıktı. Rus hükümeti, 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Arada 13 gün fark var

Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, aynı geminin Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 gün seyahat etmesi gerekiyor.

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi’ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesi buz kırıcılara olan ihtiyacı azaltırken, ticari gemilere de buz kırıcı özelliği kazandırılmasıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden seferleri tek başına yapmaları kolaylaşıyor.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan haberde, ülkenin en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft’in de temmuz ve ağustosta Baltık Denizi üzerinden Çin’e Kuzey Deniz Yolu’nu kullanarak üç petrol gemisi gönderdiği belirtilmişti.

Güneydeki alternatif rota: Kuzey-Güney Koridoru

Rusya, son dönemde Kuzey-Güney Koridoru güzergahına yönelik çalışmalarına da hız verdi.

Kuzey-Güney Koridoru ile Hindistan’dan Rusya'ya veya Avrupa’ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

St. Petersburg’tan başlayarak Moskova’dan geçen koridor, Astrahan’dan Hazar Denizi ile İran’ın Bender Enzeli şehrine bağlanacak. Buradan İran’ın güneyindeki Bender-Abbas’a demir yolu ile bağlanacak koridor, ardından Hindistan’da Mumbai’ye ulaşacak.

İran ve Rusya son olarak 17 Mayıs’ta Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzalamıştı.

Putin, inşa edilen demir yolunun St. Petersburg ile Mumbai arasındaki kargo taşımacılığını 10 güne düşüreceğini vurgulayarak, bölgedeki altyapının geliştirilmesine yönelik sürecin Azerbaycan ile de ortak bir şekilde yürütüldüğünü anlatmıştı.