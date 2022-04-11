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    Rusya'nın 21 hava yolu şirketi AB'nin kara listesinde

    Ukrayna ile girdiği savaşın ardından yaptırımlara uğrayan Rusya'nın hava yolu şirketleri de AB tarafından kara listeye alındı.
    • 11.04.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:48
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    Rusya'nın 21 hava yolu şirketi AB'nin kara listesinde

    Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi.

    AB yasaklı listeyi yeniledi

    AB Komisyonu, Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren AB Hava Güvenliği Listesi'nin güncellendiğini açıkladı.

    AB bu kararı, güvenlik endişesi gerekçesi ile aldı

    AA'nın haberine göre, kararın, Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığına işaret edilen açılamada, bu durumun ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

    havayolu

    117 şirketin AB hava sahasında uçuşu  yasak

    Açıklamada, son güncellemeyle 117 hava yolu şirketinin AB hava sahasında uçuşunun yasak olduğuna dikkat çekildi.

    "Karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alındı"

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, "Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz." ifadesini kullandı.

    Rusya nın 21 hava yolu şirketi AB nin kara listesinde #2

    "Sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal"

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmayan yüzlerce uçağın işletilmesine izin verdiğine işaret eden Valean, bunun uluslararası sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal olduğunu belirtti.


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