Rusya'nın elmas ihracatı yaptırım kıskacında Ukrayna ile girdiği savaşın ertesinde yaptırımlara maruz kalan Rusya, bir süredir elmas ticareti ile de sınanıyor.

AA

Rus elmas ithalatına yönelik yasağın bu yılın sonu itibarıyla uygulamaya konması planlanıyor.

Kimberley Süreci (KP) verilerine göre, dünyada 2021'de 118,7 milyon karat ham elmas üretildi.

Bu miktarın 39,1 milyon karatını üreten Rusya, yüzde 33 payla dünyanın en büyük ham elmas üreticisi konumunda yer aldı.

Dünyanın en büyük işlenmemiş elmas üreticisi Rusya.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın ekonomisini zayıflatmak için elmas ticaretini mercek altına aldı.

AB yaptırımlarının, elmasın menşe ülkesini takip eden sistemle devreye alınması halinde Rusya'nın ticareti kadar Hindistan'ın elmas ticareti için de risk oluşuyor. Bu girişim de Rusya'nın 4,7 milyar dolarlık elmas ihracatında yeni yaptırımların hedefinde olduğunu gösteriyor.

Her 10 elmasın 9'u Hindistan'da işleniyor

Ekonomik veri platformu OEC verilerine göre, Hindistan, 2021'de 26 milyar dolar ham elmas ithalatıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın elmas ihracatı, 2021'de 26,3 milyar dolar oldu. Dünyada her 10 elmastan 9'unun işlendiği Hindistan'da, bu endüstride direkt istihdamın 1 milyon, dolaylı istihdamın ise 5 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Hindistan, ağırlıklı olarak küçük taşların işlendiği ülke olarak öne çıkıyor.

Rusya, 2021'de 323 milyon dolarlık ithalata karşılık 4,7 milyar dolarlık elmas ihraç etti. Rusya, 2021'deki elmas ihracatının yüzde 40'ını Belçika, yüzde 27'sini Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 18,8'ini Hindistan ve yüzde 8,3'ünü İsrail'e yaptı.

Rus elmasının yüzde 60'ı Hindistan'da işleniyor

Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Batılı ülkeler tarafından çok sayıda yaptırım uygulanan Rusya'nın 2021'deki toplam ihracat geliri 494 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu gelirin yaklaşık yarısını petrol ve gaz gelirleri oluşturdu. Rus taşları, dünya elmas işleme sektörünün kalbi olan Mumbai'ye diğer ticaret merkezleri üzerinden de girdiği için Rus ürünlerinin yüzde 60'ının bir şekilde Hindistan'a kaydığı tahmin ediliyor. Bu nedenle menşe ülkeyi takip edebilen bir sistemin uygulamaya konulması durumunda Rus elmas sektörünün yanı sıra Mumbai ve Antwerp başta olmak üzere uluslararası piyasalarda elmas ticaretinin olumsuz etkileneceği ve tedarikteki düşüş nedeniyle fiyatların yükseleceği öngörülüyor.

Elmas yaptırımı G7'deki gündem maddeleri arasında

Rus elmasına yaptırımlar, bu yıl Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenen G7 Liderler Zirvesi öncesi ve sırasında da gündem maddelerinden biri oldu.

"Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız"

Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu: