Rusya'nın en büyük elmas üreticisi üretimini askıya aldı Alrosa'nın ham elmas tedarikini, talepteki düşüş nedeniyle kasım ayına kadar durdurduğu bildirildi.

AA

Elmas üretimi, talebin gerilemesinden olumsuz etkilendi.

Küresel elmas ihracatında yaklaşık yüzde 19 paya sahip Hindistan, aynı zamanda dünyada en çok kesilmiş ve cilalanmış elmas ihracatı yapan ülkelerin lideri konumunda.

Hindistan'daki Değerli Taş ve Mücevherat İhracatını Teşvik Konseyi'nden (GJEPC) yapılan açıklamada, uluslararası elmas talebinde düşüş yaşandığı belirtildi.

Talepteki düşüş nedeniyle Rusya'nın en büyük elmas üreticisi Alrosa'dan "elmas tedarikini geçici olarak durdurma" talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin kasım ayına kadar ham elmas tedarikini askıya aldığı kaydedildi.

Böylelikle Alrosa, ham elmas tedarikini kasım ayına kadar durdurdu.

Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanması ihtimali

Öte yandan, uluslararası basında yer alan haberlerde, G7 ülkelerinin Rusya'dan elmas ithalatını 1 Ocak itibarıyla yasaklamayı planladığı bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)