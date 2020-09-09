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    Rusya'nın petrol gelirleri yüzde 38 düştü

    Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 44 milyar dolara geriledi.
    • AA
    • 09.09.2020 - 16:24
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    Rusya'nın petrol gelirleri yüzde 38 düştü

    Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 143 milyon tona düştü.

    İHRACAT GELİRİ YÜZDE 38 AZALDI

    Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 38 azalışla 44 milyar dolar oldu.

    Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

    Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

    Rusya nın petrol gelirleri yüzde 38 düştü #1

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