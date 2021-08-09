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Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri artışa geçti

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri artışa geçti

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 47 milyar 600 milyon dolara çıktı.