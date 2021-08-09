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- Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri artışa geçti
Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri artışa geçti
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 47 milyar 600 milyon dolara çıktı.
- AA
- 09.08.2021 - 17:39
- Güncelleme : 09.08.2021 - 17:42
Petrol ve doğalgaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Dünyanın önemli güçlerinden olan Rusya'daki petrol hacmi ve ihracatı önemli veriler arasında yer alıyor.
PETROL İHRACAT HACMİ GERİLEDİ
Ülkede petrol ihracat hacmi yılın ilk 6 ayında, geçen yıla kıyasla yüzde 11,8 azalarak 88 milyon 200 bin tona geriledi.
PETROL İHRACAT GELİRİ ARTTI
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 21,5 artışla 47 milyar 600 milyon dolar oldu.