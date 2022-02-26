Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
542.609
-0.68%
BTXN Coin
40.00
1.62%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Rusya'ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi

    Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahale sonrasında topluluk ve ülkeler Rusya'ya askeri müdahalede bulundu.
    • AA
    • 26.02.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi

    Rusya'ya karşı yaptırımlar giderek artarak, geniş yelpazeyi kapsıyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere İngiltere, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

    YAPTIRIMLAR PİYASALARI SAKİNLEŞTİRDİ

    Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yaptırım açıklamaları, jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceği ve kısa süre içinde tekrar diplomasiye dönülebileceği beklentilerini artırırken, yatırımcıların da yeniden borsalarda alıma yönelmelerini sağladı.

    Avrupa borsalarında dünkü yüzde 3'ü aşan düşüşün ardından bugün neredeyse kayıpların tamamının telafi edildiği görülürken, Rusya'da RTS endeksi de yaklaşık yüzde 24 değer kazandı.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü yüzde 8,17'lik sert düşüşün ardından yüzde 5,46 yükseliş kaydetti.

    Rusya ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi #1

    NEW YORK BORSASI DEĞERLENDİ

    New York borsası dün güne yüzde 3'e yakın düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın kayıplarını silmiş ve günü değer kazancıyla kapatmıştı. Bugün ise açılışın hemen ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükseldi.


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

    İstanbul'da kalan Ukraynalılar konsolosluktan yardım istedi
    Gündem

    İstanbul'da kalan Ukraynalılar konsolosluktan yardım istedi

    Görüş Bildir