Rusya'ya karşı yaptırımların yelpazesi genişledi

Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahale sonrasında topluluk ve ülkeler Rusya'ya askeri müdahalede bulundu.

Rusya'ya karşı yaptırımlar giderek artarak, geniş yelpazeyi kapsıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere İngiltere, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

YAPTIRIMLAR PİYASALARI SAKİNLEŞTİRDİ

Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yaptırım açıklamaları, jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceği ve kısa süre içinde tekrar diplomasiye dönülebileceği beklentilerini artırırken, yatırımcıların da yeniden borsalarda alıma yönelmelerini sağladı.

Avrupa borsalarında dünkü yüzde 3'ü aşan düşüşün ardından bugün neredeyse kayıpların tamamının telafi edildiği görülürken, Rusya'da RTS endeksi de yaklaşık yüzde 24 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü yüzde 8,17'lik sert düşüşün ardından yüzde 5,46 yükseliş kaydetti.

NEW YORK BORSASI DEĞERLENDİ

New York borsası dün güne yüzde 3'e yakın düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın kayıplarını silmiş ve günü değer kazancıyla kapatmıştı. Bugün ise açılışın hemen ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükseldi.