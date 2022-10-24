Rüzgar enerjisi için 570 bin teknisyene ihtiyaç var

Rüzgar enerjisi için 570 bin teknisyene ihtiyaç var

Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki karasal ve deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacı arttı.

Küresel rüzgar enerjisi kapasite artışı, geçen yıl sonunda 94 gigavata ulaştı.

Dünya üzerinde fosil enerjiye alternatif olarak geliştirilen yenilenebilir enerji kaynakları artarken aynı zamanda bu alanlarda çalışacak elemanlara da ihtiyaç duyuyor.

Karasal ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi, bu ihtiyacın arttığı alanların başında geliyor.

2026'ya kadar 570 bin teknisyen gerekecek

Küresel Rüzgar Organizasyonu ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan Küresel Rüzgar iş gücü Görünümü 2022-2026'ya göre, sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği için 2026'ya kadar 570 bin teknisyenin istihdam edilmesi gerekiyor.

Uzman ekiplere ihtiyaç duyuluyor

Ülkelerin 2050'ye kadar ulaşmayı planladığı net sıfır emisyon hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesi artış gösterirken rüzgar, güneş, jeotermal ve biyoenerji gibi alanlarda uzman ekiplere ihtiyaç bulunuyor.

Yılda 30 bin kişinin rüzgar enerjisi iş gücüne katılması bekleniyor

AA'nın haberine ve yayınlanan rapora göre, rüzgar enerjisi kapasite artış hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 30 bin kişinin rüzgar enerjisi iş gücüne katılması gerekiyor.