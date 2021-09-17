Rüzgar enerjisi proje gücü 17 bin megavatı aşacak

Yenilenebilir enerji yatırımları ve projeler hızla artıyor. Ülkemizde de önem verilen bu yatırımlarda yıl sonuna kadar proje gücünün 17 bin megavatı aşması bekleniyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, Türkiye genelinde 270 rüzgar santralinin aktif olarak işletmede olduğunu ve elektrik ürettiğini ifade etti.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Arıcı, Türkiye'nin 20 yılı aşkın sürede gelişen rüzgar enerjisi sektöründe sanayi, inşaat, işletme ve bakım-onarım alanlarında 20 binden fazla kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

"TOPLAM 3 BİN 868 TÜRBİN, RÜZGARI DURMAKSIZIN ENERJİYE ÇEVİRİYOR"

Arıcı, "Toplam 3 bin 868 türbin, rüzgarı durmaksızın enerjiye çeviriyor. Bu yılın ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 9,22'si rüzgardan elde edildi. Kapasite faktörümüz ise yüzde 34'ler seviyesinde. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 25 civarında." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE RÜZGAR ENERJİSİ EKİPMAN ÜRETİMİ AVRUPA'DA 5. SIRADA

Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde geçen yıl Avrupa'da 5. sırada bulunduğunu ve 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç edildiğini söyleyen Arıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye, rüzgar enerjisi kapasite artışı yanında eş zamanlı olarak sanayisini de geliştirdi. Yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin rüzgar potansiyeli 100 gigavatı aşıyor. Rüzgarda bu sene başvuruları alınacak olan ve yıl bitmeden ihalelerinin yapılacağını öngördüğümüz 2 bin megavatlık yeni YEKA projeleri ile toplam proje gücümüz 17 bin 520 megavat olacak. Ülkemizde kanat, kule, gibi ana parçalara ek olarak jeneratör, kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit, elyaf komponentler ile çelik ve metal üretimi yapıyoruz."

HEDEF 20 BİN MEGAVAT

Arıcı, Türkiye'nin son yıllarda oluşturduğu rüzgar enerjisi sanayisi ve rüzgara olan ilgi sayesinde her yıl 1000 megavat hedefinin yakalandığını bildirdi.

Bu hedefin artık 1500 megavat seviyesine çıktığını dile getiren Arıcı, şunları kaydetti: "Her yıl en az 1500 megavat rüzgar kurulumunu gerçekleştirmemiz gerek. Bunu yapabilecek sanayi, altyapı ve istihdam mevcut. Fazlasını bile yapabilecek tecrübeye sahibiz. Keza sadece karasalda değil deniz üstünde de ayrı bir potansiyelimiz var ve artık burada da adım atıp hızlıca yol almak istiyoruz. Bu potansiyeli de ülkemize kazandırmamız gerek. Bunun için en elverişli noktalarda yapılacak ölçümlere göre artık harekete geçme zamanı. Rüzgar enerjisinde kurulu güç anlamında 10 bin megavat önemli bir eşikti artık hedefimiz 20 bin megavat kurulu rüzgar gücüne ulaşmak."