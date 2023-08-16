Rüzgar enerjisinin küresel yükselişi! Deniz üstü kurulu gücü 194 gigavat olacak Yarının enerjisi olarak gösterilen yenilebilir enerjide ulaşılacak kapasite ile ilgili tahminler deniz üstü rüzgar enerjisinin işaret ediyor.

AA

Deniz üstü rüzgar enerji santrallerinin kurulduğu en az 60 metre derinlikli açık denizlerde yüzer deniz üstü santral kurulumu yapılabiliyor.

2030'dan itibaren deniz üstü rüzgar santralleri yanında yüzer rüzgar enerjisi santrallerinin de yaygınlaşacağı düşünülüyor.

Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporlarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl yaklaşık 8,8 gigavat kurulu güç ilave edilen deniz üstü rüzgar enerjisi santrali kapasitesi 2022 sonunda 64,3 gigavata yükseldi.

Deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücünün 2023-2027 döneminde her yıl 26 gigavat artışla toplam 194 gigavata çıkacağı hesaplanıyor.

Çin deniz üstü rüzgarda lider

ABD'de geçen yıl yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa Yeşil Mutabakatı Endüstri Planı ve Çin'in 5-Yıl-Planı, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel ölçekte artmasını destekleyen politik unsurlar oldu.

Çin geçen yıl ilave ettiği 5 bin 52 megavatla 2022 sonunda 31 bin 442 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaştı ve lider konumunu sürdürdü. Birleşik Krallık bu dönemde yaklaşık 1179 megavat artışla toplamda 13 bin 918 megavatla Çin'i takip etti. Almanya ise geçen yıl ilave ettiği 342 megavatla toplam 8 bin 55 megavatla kümülatif toplamda üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar enerjisi noktaları

Türkiye'de ise ilk kez deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.