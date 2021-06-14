Rüzgar, yenilenebilir enerjide öne çıkıyor

Yenilenebilir enerji sektöründe rüzgar enerjisi yapılan yatırımlarla dünyada ön plana çıkarken, Türkiye'de de her geçen gün santral sayısı artıyor.

Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi, 2020'de devreye alınan yaklaşık 100 gigavat rekor kapasiteyle 743 gigavata ulaştı.

Dünyada en yüksek kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi, geçen yılki rekor kapasite artışıyla yenilenebilir enerjideki payını yüzde 27'ye taşıdı.

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl sonu itibarıyla 2 bin 800 gigavata yükseldi.

RÜZGAR ENERJİSİNİN GELECEKTE DAHA DA İLERLEMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Küresel Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre, rüzgar enerjisi kapasitesinin 2025'ten önce 1.000 gigavata ulaşacağı ve 2050'de net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada rüzgar enerjisinin rolünün artmaya devam edeceği öngörülüyor.

AMAÇ SIFIR EMİSYON

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "2050'de Sıfır Emisyon" yol haritasına göre, dünyanın net sıfır emisyon hedeflerini başarması için rüzgar enerjisinde yıllık 390 gigavat kapasitenin devreye alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

KURULUM MALİYETİ GİDEREK AZALACAK

Rüzgar enerjisinde kurulum maliyetlerinin ise teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2050'ye kadar yüzde 49 azalacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 13'ÜNCÜ RÜZGAR ÜLKESİ

Son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artıran Türkiye'de de rüzgar enerjisi, hidroelektrikten sonra en büyük kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.

Türkiye, şu anda rüzgar enerjisi kapasitesiyle dünyada 12'nci, Avrupa'da 7'nci sırada yer alırken, ülkenin toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'unu rüzgar enerjisi oluşturuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SANTRAL SAYISI ARTTI

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, Türkiye genelinde işletmede olan rüzgar enerjisi santrali sayısının 12 Haziran itibarıyla 253'e ulaştığını söyledi.