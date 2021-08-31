Ryanair: Sonbaharda Avrupa'daki kısa mesafe uçuşları artacak

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, sonbaharda Avrupa'daki kısa mesafe uçuşlarda "çok güçlü toparlanma" işaretlerinin alındığını dile getirdi.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Avrupa'daki kısa mesafe uçuşları ile ilgili yaptığı değerlendirmeyle şirketin yolcu sayısı hedefini yükselttiğini de aktardı.

AVRUPA'DA HEDEF 10,5 MİLYON YOLCU

O'Leary Reuters ile yaptığı söyleşide, Avrupa'nın yolcu sayısı bakımından en büyük havayolu konumundaki şirketin eylül, ekim ve kasımda aylık 10 milyon 500 bin yolcu taşımayı hedeflediğini belirtti.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

İrlanda merkezli şirketin CEO'su, "Koronavirüs ile ilgili olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde çok güçlü bir toparlanma yaşanmasını bekliyoruz." dedi.

"EKİM AYINDA KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİNE DÖNMEK MÜMKÜN"

O'Leary doluluk oranlarının da ekim ayında salgın öncesi seviyelere dönebileceğini söyledi. Ancak kış döneminde yüzde 15-20 oranında boş koltukla uçacak görünen şirkette bu oran pandemi öncesinde yüzde 7-8 seviyesindeydi.

O'Leary'ın açıklamaları uluslararası havacılık sektörünün önündeki süreç açısından da umut verdi.