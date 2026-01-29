Sabancı Üniversitesi’nden 2026’ya iki büyük başarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Üniversitesi, 2026 yılına ulusal ve uluslararası alanda iki önemli başarıyla giriş yaptı.

Times Higher Education (THE) Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026 sonuçlarına göre Sosyal Bilimler alanında Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Sabancı Üniversitesi, aynı zamanda TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı’nda en fazla destek alan üniversite olarak araştırma gücünü bir kez daha ortaya koydu.

THE 2026’DA SOSYAL BİLİMLER’DE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

THE 2026 Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması sonuçlarına göre Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler alanında geçen yıl bulunduğu 201–250 bandından 151–175 bandına yükselerek Türkiye birincisi oldu. Üniversite, bu yıl ilk kez “Psikoloji” alanında sıralamaya girerek 301–400 bandında yer aldı. “İşletme ve Ekonomi” ile “Mühendislik” alanlarında ise önceki yılki konumunu koruyarak her iki alanda da 301–400 bandında listelendi.

Alan bazlı sonuçlar, Sabancı Üniversitesi’nin araştırma odaklı yaklaşımını, disiplinlerarası akademik yapısını ve uluslararası etki yaratan bilimsel üretimini bir kez daha teyit etti.

ARAŞTIRMA ODAKLI BÜYÜME VE BİLİMSEL MÜKEMMELİYET

THE sıralamaları; eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm başlıkları altında değerlendirilen 17 alt göstergeye dayanıyor. Sosyal Bilimler alanındaki yükseliş, Sabancı Üniversitesi’nin küresel ölçekteki rekabet gücünü pekiştirirken, diğer disiplinlerdeki istikrarlı performans da üniversitenin sürdürülebilir akademik başarısını ortaya koydu.

TÜBİTAK-ARDEB 1001’DE 27 PROJEYLE ZİRVEDE

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2025 yılı ikinci dönem sonuçlarına göre, yaklaşık 62 milyon TL bütçeli 27 yeni araştırma projesiyle en çok destek alan üniversite oldu. Akademik kadro sayısı dikkate alındığında, öğretim üyesi başına düşen proje üretkenliği açısından da üniversite öne çıktı.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR

Elde edilen destekle Sabancı Üniversitesi, yalnızca proje sayısında değil; nitelikli insan kaynağı yetiştirme, sürdürülebilir araştırma kapasitesi ve bilimsel çıktı üretimi açısından da güçlü bir performans sergiledi. Bu sonuçlar, Sabancı Üniversitesi’nin dünyada tanınan bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi.