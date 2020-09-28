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    Sabiha Gökçen Havalimanını yasaklar sonrasında 4.8 milyon yolcu kullandı

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında, 36 bin 206 uçak sefer yapıldı.
    • AA
    • 28.09.2020 - 17:16
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    Sabiha Gökçen Havalimanını yasaklar sonrasında 4.8 milyon yolcu kullandı

    Koronavirüs salgınından kaynaklanan seyahat kısıtalamaları gelince, havayolu şirketleri uçaklarını havalimanlarından kaldıramaz olmuştu. Bu salgının en çok etkilediği sektörün, havacılık ulaşımı olduğu bilinen bir gerçek.

    Pandemiden etkilenen havacılık sektöründe sene başında bu yana yaşanan kayıpların ardından yolcu sayılarındaki artış, 1 Haziran'da yeniden başladı ve yaz boyunca yükselmeye devam etti.

    Sabiha Gökçen Havalimanını yasaklar sonrasında 4.8 milyon yolcu kullandı #1

    HAVALİMANINDA 4.8 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI

    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yaz döneminde koronavirüs tedbirleri altında 4.8 milyon yolcuyu ağırladı.

    36 BİN 206 UÇAK KALKİŞ VE İNİŞ YAPTI

    Havalimanını, 1 Haziran ile okulların kademeli olarak açıldığı 21 Eylül tarihleri arasında, yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkeye seferlerin düzenlendi ve 36 bin 206 uçak kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

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