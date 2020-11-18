Sabiha Gökçen Havalimanı'nın aldığı pandemi tedbirleri övgüye değer görüldü

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçildi.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.

TERMİNAL BİNASI İÇİNDE ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GEREKÇESİYLE

Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan koronavirüs önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.

2018 YILINDA DA SEÇİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.