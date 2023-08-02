Sadi Özdemir: Son bir yılda en çok borsa kazandırdı Ensonhaber canlı yayınına katılan ekonomist yazar Sadi Özdemir, enflasyona karşı en iyi yatırım araçlarını yorumladı. Özdemir, şu ana kadar yatırımcısına en çok kazandıran enstrumanın borsa olduğuna vurgu yaptı.

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İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayının konuğu, ekonomist yazar Sadi Özdemir'di.

Sadi Özdemir, enflasyona karşı hangi yatırım araçlarının daha kullanışlı olduğunu, kısa, orta ve uzun vadede vatandaşların birikimlerini nasıl değerlendirirlerse enflasyonun üzerinde bir kazanç elde edebileceklerini yorumladı.

"52 hafta önce bin liranızı borsaya yatırsanız, 2 bin 375 liranız olacaktı"

Özdemir'in açıklamaları özetle şöyle:

2 yıldan fazladır TL bazında en çok kazandıran borsa oldu. 52 hafta önce bin liranızla dolar almış olsaydınız, bin 500 liranız olacaktı. Euro alsaydınız bin 600 liranız olacaktı. Altın alsaydınız bin 644 liranız olacaktı. Borsaya yatırsaydınız, 2 bin 375 liranız olacaktı.

"Yatırım sepetini risklere karşı 3-4 enstrumanla doldurun"

Dolayısıyla bir sepet yapmış olsaydık, enflasyonun üzerini garantilemiş olurduk. Hepsini borsaya yatırdık, yüzde 150 kazandık. Çok kazançlı çıktık. Ama belki bilmediğimiz bir risk olabilir. O zaman altın ve dolar öne çıkabilir. O yüzden sepeti en az 3 ya da 4 enstruman ile doldurmamız lazım.

"Evi hemen satamazsınız, ama altın ve dövizi bozdurabilirsiniz"

Orta ve uzun vadede tasarruflarının yüzde 20 ila 30'unu hisse senedi olarak yatırmalarını öneriyorum. Geri kalanı da 35'er şekilde döviz ve altında tutabilirler. Mesela ev aldıysanız hemen satamayabilirsiniz. Ama altın ve dövizi kolayca bozdurabilirsiniz.

"Uzun vadeli düşünen esnafın milyonları olabilir"

Daha büyük tasarrufları varsa oralara bakabilirler. Gayrimenkul olabilir. Kitle fonlamaları ve start up'lar var. Bazı iş insanları, esnaf olup biraz parası olanlar ufak da olsa yeni girişimlere de yatırım yapıyorlar. Onlar biraz daha uzun vadeli düşünüyorlar, 3-5 sene. Bugün küçücük bir şirketken bir hissesini alıyor. Çok büyük değil ama daha sonra milyonları oluyor. Bu yatırım işi böyle; sizin 50 bin liranız hatta 1 milyon liranız varsa ne olabilir? Biraz likitte kalmak zorundasınız. Ama daha büyük para varsa o zaman farklı enstrumanlar devreye girer.



