Safranbolu'nun tarihi mirasına bir de mis kokulu lavanta tarlaları eklendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesi evleri ile ünlüyken buna bir de tarlalarında yetiştirilen lavantaların cazibesi eklenerek, turizm için ilgi alanlarını artırdı.

Lavanta tarlalarında fotoğraf çektirmek, gezi tutkunları için aranan etkinlikler arasında yer alıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarlalarda açan mis kokulu lavanta çiçekleri, bu anlamda görenleri kendisine hayran bırakıyor.

SAFRANBOLU, DÜNYADA EN İYİ KORUNAN İLK 20 KENT ARASINDA

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında olan tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki tarlalarda yetiştirilen lavanta bitkisi, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları adeta kendisine çekiyor.

KENT, YILDA 1 MİLYON 300 BİN TURİST AĞIRLIYOR

Yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan, 3 bin yıllık eserleri bugüne taşımayı başaran Osmanlı kentindeki tarlalarda görsel şölen sunan lavanta, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerden ilgi görüyor.

LAVANTANIN KULLANIM ALANI GIDADAN KOZMETİĞE ÇOK GENİŞ

Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan, görüntüsü ve kokusunun yanı sıra şifalı özellikleriyle de bilinen lavantanın ekim alanlarına gelen ziyaretçiler, mis kokuları eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

LAVANTA TARLASI, TURİZME HİZMET EDİYOR

"Lavanta ormanı" bulunan Safranbolu'da yaklaşık 500 dönümlük alanda yetiştirilen lavanta, oluşturduğu turizm destinasyonunun yanında bölgeye ekonomik değer de katıyor.

"BU BÖLGENİN TOPRAK YAPISI, LAVANTA YETİŞTİRMEYE ÇOK UYGUN"

Çevrikköprü bölgesindeki tarlasında lavanta yetiştiren Fazıl Çelikkaya, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Çelikkaya, "Martta ekim yaptık ve ağustos ayında ilk hasada başladık, şu anda da devam ediyor. Yağından sabun, parfüm ve kolonya yaptık. Ürünleri gittikçe geliştiriyoruz. Çok zevkli bir iş. İnşallah daha çok yaygınlaşır bu bölgede. Bu bölgenin toprak yapısı buna çok uygun." diye konuştu.

"ZİYARETÇİLERİMİZE, LAVANTA HAKKINDA BİLGİ VERİYORUZ"

Çelikkaya, sadece yağ elde etmenin önemli olmadığını, onu iyi işlemek ve ürün gamını genişletmek gerektiği, sabun ve parfümün yanında masaj yağı da yapacaklarını söyleyerek, "Ayrıca bu yıl tahminimizden çok daha fazla ilgi oldu. Fotoğraf çektirmek isteyenler var. Hasadına katılmak isteyen misafirlerimiz var. Çok fazla ilgi gördük. Tarlamız 2'nci yılında. 3'üncü yıl çok daha büyümüş olacaklar. Herkesi bekleriz, misafir ederiz. Fotoğraf çektirsinler, çayımızı kahvemizi içsinler. Lavanta hakkında bilgi veriyoruz. Yetiştirmek isteyenlere de yardımcı oluruz." ifadesini kullandı.