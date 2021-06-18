Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021: Ek ödeme kimlere verilecek?

Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüğüne, sağlık personeline ek ödeme yapılması kararının yer aldığı bir genelge gönderdi. Peki ek ödeme kimlere verilecek, özel hastane çalışanı ek ödeme alacak mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulaması sürecinde son bir haftada ciddi bir atak yapan Türkiye, aşılamada günlük 1 milyon dozu geçti.

Hal böyle olunca hastanelerdeki aşı odalarında çalışan personelin iş yükü de arttı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüğüne, sağlık personeline ek ödeme yapılması konulu genelge gönderdi.

Peki ek ödeme kimlere verilecek? Özel hastane personeline ek ödeme verilecek mi? Özel sağlık kuruluşlarında görevli personele ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

EK ÖDEME KİMLERE VERİLECEK?

Sağlık Bakanlığı, "Koranivürs Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığının vurgulandığı genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Covid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ NEDİR?

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri

Özel Dal Hastaneleri

SSK Hastaneleri ve

Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İkinci basamak özel sağlık kuruluşu

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşu

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile

Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.