Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı: Ek ödeme ne zaman verilecek 2021?

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla ek ödeme yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından 'Sağlık personellerine ek ödeme ne zaman verilecek?' sorusu gündeme geldi.

Salgınla mücadelede en ön saflarda canı pahasına mücadeleye devam eden sağlık çalışanları, koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen meslek grupları arasında yer alıyor.

Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlıkçıları maddi yönden biraz da olsa rahatlatacak "ek ödeme yönetmeliği" açıklandı.

8 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Peki sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? İşte, sağlık personeline verilecek ek ödeme ile ilgili bilgiler...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık personellerine ek ödeme yapılması ile ilgili karar 8 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilmektedir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilmektedir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.