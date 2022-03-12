Sağlık çalışanlarına maaş zammı Tıp Bayramı'na yetişiyor

Sağlık çalışanlarına uygulanacak ek gösterge kapsamı genişletilerek belirli bir aşamaya getirildi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda vermesi bekleniyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik ek gösterge ve kademeli maaş düzenlemesi 2021'nin son ayında gündeme gelmişti. Ancak kapsamının artırılması için düzenleme üzerinde ilgili bakanlıkların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar yapılması için ertelenmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI ARTIRILACAK

Sağlık çalışanlarının ek göstergelerindeki düzenleme ile birlikte maaşlarında da iyileştirmeler getirilecek. Kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak.

YAPILACAK DÜZENLEME İLE MAAŞLARI ARTACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi. Yeni düzenlemeden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak.

Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak.





UZMAN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLERİNİN MAAŞLARINDA 5 BİN LİRALIK ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK

Düzenlemede sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor.

PRATİSYEN HEKİMLERİN MAAŞLARINA 2 BİN 500 LİRA ZAM GELECEK

Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklikle birlikte maaşlarına 2 bin 500 lira artış yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞLARI DA ARTACAK

Ek gösterge emekli ikramiyesi ve maaşlarının artmasına da neden olacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.

DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANI 500-600 LİRA ZAM ALACAK

Sağlık çalışanlarına uygulanacak ek gösterge düzenlemesi ile kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılırken, diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA 14 MART'TA

Sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri 14 Mart, pazartesi günü Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.

Düzenleme hızla TBMM'ne getirilip yasalaştırılacak.