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    Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşma sağlandı

    Sağlık Bakanlığının Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
    • 20.12.2022 - 21:53
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    Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşma sağlandı

    2023'e sayılı günler kala sağlık çalışanlarının banka promosyon ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu..

    Sağlık Bakanlığı,  Ziraat Bankası ile promosyon ödemeleri konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

    29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak

    Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

    Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle anlaşma sağlandı

    AA'nın aktardığı haberde Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

    Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşma sağlandı #1


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