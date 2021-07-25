Sağlık turizminde hedefte Avrupa var

Bir turizm çeşidi olarak "sağlık" Türkiye'nin her zaman önemsediği bir piyasa iken bu alandaki hedef kitle rotası Avrupa'ya çevirildi.

Daha çok saç ekimi ve estetik üzerine yoğunlaşılan sağlık turizminde koronavirüsün etkisi ile kötü bir yılı geride bıraktık.

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa'da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz." dedi.

"NİCELİĞE DEĞİL, NİTELİĞE OYNAMALIYIZ"

Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde liderliğe oynayan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar hep niceliğe oynadık. Ne kadar çok satarsak, ne kadar çok hasta bakarsak o kadar iyi olacağını düşündük ancak artık ne kadar çok hasta değil, ne kadar kaliteli tedavi yarışının başlamasıyla daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Güneş ve deniz turizminde de sağlık turizminde ve diğer turizmlerde de bu hususun önemi salgın ile tekrar gün yüzüne çıkıyor.

ÇOK YAPMAK YERİNE EN KALİTELİSİNİ YAPMAK

Çok yapmak yerine farklı ve en kalitelisini yapmak çok önemli. Bu konuda dünya markası olarak yükselecek ve bayrağı elimizde tutacaksak en farklısını ve en kalitelisini biz yapacağız."

GEÇEN YIL KORONAVİRÜS ETKİSİYLE SAĞLIK TURİZMİ DE AZALDI

Yılın ilk yarısında gelen rakamlara göre 2019'un üzerine çıkılamadığını belirten Terziler, "Yılın ikinci yarısı oldukça kritik. Kayıpları 2019 rakamlarına göre yüzde 30'lara düşürebilirsek bu büyük bir başarı olur. Yüzde 55 kaybımız varsa bu geriye kalan yüzde 45'in her şeye rağmen Türkiye'ye gelmek istediğini gösteriyor.

HEDEF: AVRUPA KITASI

Yakın kıta Avrupa'sına odaklanmalıyız. İngiltere'ye 4,5 saatlik bir mesafemiz var. Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa'da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.