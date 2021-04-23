Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini hakkında açıklamada bulundu.

TRT Haber, CNN TÜRK, A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair açıklamada bulunan Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini açıkladı.

"90 MİLYAR DOLAR REZERVİMİZ VAR"

"Türkiye'nin şuan 90 milyar dolar rezervi vardır. " diyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"720 TON ALTIN REZERVİ VARDIR"

"Altın rezervlerimiz çok güçlüdür. Türkiye'de rezervlerin yapısı değişmiştir. Türkiye'nin yıllardır 120 ton olan altını bugün 720 tondur. Bütün altın rezervi şu an Merkez Bankası'ndadır.Türkiye’de hem rezervleri kalıcı hale getireceğiz hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız."

Şahap Kavcıoğlu: 90 milyar dolar rezervimiz var VİDEO