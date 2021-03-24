Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı

Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile toplantı yaptı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başına geçen Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileri ile görüşmelerine devam ediyor.

Kavcıoğlu, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile toplantı yaptı.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü.

ORTA VADEDE ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Toplantıya katılan üst düzey banka yetkilileri, Merkez Bankası'nın hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade ederken, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.

Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

FAİZ ORANLARI TEMEL POLİTİKA ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB'nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

SERBEST PİYASA KURALLARINA BAĞLILIK VURGUSU

TCMB'nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB'nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankasının ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Kavcıoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kavcıoğlu, paylaşımında, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.