Şahap Kavcıoğlu, bankaların genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın için Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların genel müdürleriyle görüşme ayarladı.

Yeni göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, pazar günü Bankalar Birliği'nde yer alan bankaların genel müdürleriyle görüşme ayarlamıştı.

Başkan Kavcıoğlu, bankalarla görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

BANKALARIN GENEL MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞECEK

Yarın için de bir toplantı ayarlayan Başkan Kavcıoğlu, Bankalar Birliği dışındaki bankaların genel müdürlerini ve katılım bankalarının genel müdürlerini toplantıya davet etti.

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Kavcıoğlu'nun, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda büyük verim elde edildiği belirtilmiş, toplantı çevrim içi gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak yeni toplantının da çevrim içi gerçekleşmesi bekleniyor.