Şahap Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor

Şahap Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunduğu üçüncü enflasyon raporunda, dijital paralarla ilgili çalışanların devam ettiği konusu gündeme geldi.

Dijital paralarla yatırım ve ticaret yapılması dünyanın gündemine yerleşti.

Ekonomistler, dijital paralara herhangi bir merkeze bağlı olmadıkları ve kurallarının bulunmadığı için temkinli yaklaşılması gerektiğini savunurken, bu birimlerin hayatımıza girdiğini kabul etmemiz ve kendi şartlarımızı oluşturmamız gerektiği üzerinde duruyor.

DÜNYADA DİJİTAL PARA KONUSUNDA ÜLKELER KENDİ ÇÖZÜMLERİNİ ARIYOR

Dijital para madenciliğinin kullandığı enerjilerin çokluğu İran gibi bazı ülkelerde elektrik kesintilerine yol açsa da Hindistan gibi ülkelerde kullanılması yasaklansa da var olmaya devam edeceği çok açık.

MERKEZ BANKALARI KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMLERİNİ OLUŞTURMAYA YOĞUNLAŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası, kendi dijital para birimini oluşturmak için çalışmalara başlamış durumda.

Türkiye'de de benzer bir hazırlık söz konusu.

Daha önce yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan dijital para çalışmaları ile ilgili TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, gelinen aşamayı gözler önüne serdi.

DİJİTAL PARADA PİLOT UYGULAMA EYLÜLDE BAŞLATILACAK

Kavcıoğlu, tüm dünyanın odağında olan dijital para çalışmalarının Türkiye'nin de odağında olduğunu "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN KENDİ DİJİTAL PARA BİRİMİNDE ÜZERİNDE DURDUĞU KONULAR

Türkiye’de daha önce oluşturulması gereken dijital para biriminin kıstaslarına göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında kullanımı da engellemeye yönelik özellikler üzerinde durulacak. Bu konuda oluşturulacak borsalar için sermaye şartı aranacak. Ayrıca vergi mevzuatı da şart koşulacak.

TÜRKİYE’DEKİ KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNDE DAHA ÖNCE AÇIKLANAN DETAYLAR

TCMB, dünyadaki paranın geleceğinde belirleyici olacağı gözüyle bakılan “kripto varlıklar” hakkında rapor hazırladı.

TÜRKİYE'NİN KRİPTO PARA YASASI 2021 SONUNA KADAR HAZIR OLACAK

Bu rapora göre Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Komisyona sunulan raporda, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler yer aldı.

BORSALARA LİSANS VE SERMAYE ŞARTI GETİRİLECEK

Borsada faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması, getirilmesi planlanan düzenlemeler içinde yer alıyor.

ALIM-SATIM YAPANLARIN MÜKELLEF OLMA ŞARTI ARANACAK

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda, sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek.

VERGİ MEVZUATI ŞART KOŞULACAK

Şu anda ülkemizde, kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Üzerinde çalışılan yasada, kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik diğer ülkelerin aldığı kararlar inceleniyor.