Şahap Kavcıoğlu: En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlayacağız

Türkiye ekonomisinin yüksek oranda büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer aldığını söyleyen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "İkinci çeyreğe ilişkin beklentimiz de bu yöndedir" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı, ’Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi’ ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Toplantıda açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye’nin pandemi döneminde iktisadi faaliyet açısından diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir performans gösterdiğini söyledi.

"Pandemide yüksek oranda büyüyen ülkeler arasında yer aldık"

Kavcıoğlu, söz konusu dönemde birçok ülkede iktisadi faaliyetlerin gerilediğinin altını çizerek, ilerleyen süreçte hızla normalleşen Türkiye ekonomisinin yüksek oranda büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

"İkinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentimiz de bu yöndedir"

Kavcıoğlu, "Bu çerçevede ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüyerek diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir performans sergilenmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışma, olumsuz yönlü arz şoklarının etkilerinin de ağırlaşması belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte yurtiçi iktisadi faaliyet negatif arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde güçlü seyrini sürdürmüştür. Bu çerçevede 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyreğe ilişkin beklentimiz de büyümenin bu orana yakın olarak gerçekleşeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.

"Büyümede ihracat önemli bir kalem"

Söz konusu güçlü büyümede net ihracat ve makine teçhizat yatırımlarının payının oldukça dikkat çekici düzeyde olduğunu aktaran Kavcıoğlu, "Harcamalar tarafından bakıldığında net ihracatın büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Makine teçhizat yatırımlarının da pandemi sonrası dönemde büyümeye aralıksız olarak pozitif yönde katkı verdiği gözlemlenmektedir. Üretim tarafında ise hizmet ve sanayi sektörleri büyümeye devam etmektedir. Makine teçhizat yatırımlarının sağlıklı ve sürdürebilir bir çerçevede devam ettiğini de izlemekteyiz. Üretim kapasitesini destekleyen yatırımlar özellikle sanayi üretiminin öncüsü olan makine teçhizat yatırımları istikrarlı ve güçlü bir büyümeyi işaret etmektedir." şeklinde konuştu.

"Üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye devam edeceğiz"

Kavcıoğlu, Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya odaklı güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansının destekleyici bileşenleri olan makine teçhizat yatırımlarının ve net ihracatın milli gelirden aldığı payın da istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "2022 yılının ilk çeyreği itibariyle her iki bileşenin milli gelir içerisindeki toplam payı yüzde 18 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makine teçhizat yatırımlarının istikrarlı bir şekilde artması ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacağı yönündedir." dedi.



Kavcıoğlu, Türkiye ekonomisinin büyürken eş zamanlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacağını aktardı.

"Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız"

İHA'nın haberine göre Kavcıoğlu, yüksek enflasyonun temel belirleyicilerinin güçlü ve sürekli arz şokları, döviz kuru gelişmeleri ve bunların etkisiyle bozulan fiyatlama davranışları olduğunun altını çizerek, "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.











