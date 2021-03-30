Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023'te enflasyonun yüzde 5 seviyesine düşeceğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda kameralar karşısına geçti.

2023'TE ENFLASYON YÜZDE 5'E DÜŞECEK

Piyasaların merakla beklediği güven veren açıklamaları yapan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda 2023 hedefinin yüzde 5 olduğunu dile getirdi.

TL'NİN İTİBARINI SAĞLAYACAĞIZ

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Türk Lirası'nın itibarını sağlayacağız." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda 2023 hedefini açıkladı VİDEO

Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum. Pandemi ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattı.

TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım.

Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Reform paketindeki kazanımların hayata geçirilmesi enflasyondaki kalıcı düşüş için kritik öneme sahip olacaktır."