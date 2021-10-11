Şahap Kavcıoğlu: Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor

Bankanın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişe değindi. Kavcıoğlu, rezerv birikiminin devam edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Kavcıoğlu, komisyonda bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

ENFLASYON VE REZERVLER

Şahap Kavcıoğlu, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin iki önemli açıklama yaptı.

Yüzde 20 seviyesine yaklaşan enflasyona dair konuşan Kavcıoğlu, "Enflasyondaki yükseliş, geçici faktörlerden kaynaklanıyor." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rezervlere ilişkin ise "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." ifadesini kullandı.

REZERV BİRİKİMİ DEVAM EDECEK

Kavcıoğlu, gelecek dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını söyledi.

"CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİ BEKLENİYOR"

TCMB başkanı, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." diye konuştu.