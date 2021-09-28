Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonun yükselmesinde emtia fiyatları etkili

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşarak dünyadaki ve Türkiye'deki enflasyonun nedenlerini ve birbirleri ile etkileşimlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Finansın Geleceği Zirvesi"nde koronavirüs salgını sürecinde küresel ekonomide yaşananları ve sonrasındaki normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ortaya koydu.

DÜNYADA ARTAN EMTİA FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLEDİ

Küresel enflasyonun nedenlerini sıralayan Kavcıoğlu, "Salgın dönemi dünyada 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talebi karşılamadı." diyerek emtia fiyatlarının etkisini ortaya koydu.

Türkiye'deki enflasyonun ağustos ayında 19,25 olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, çekirdek enflasyona vurgu yaparak gıda enflasyonunun yükseldiğini vurguladı.

"FİYATLARIN YENİDEN SALGIN ÖNCESİNE GELECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'deki enflasyonun da küresel ekonomilerdeki enflasyondan bağımsız olmadığını ve etkilendiğini aktaran Kavcıoğlu, arz-talep uyumsuzluklarının öne çıktığını ancak toparlanmanın sürdüğünü aktararak, "Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. (Fiyatların) Yeniden salgın öncesine haline geleceğini değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"FAİZ İNDİRİMİ KARARIYLA İLK AKSİYONU ALDIK"

Kavcıoğlu, ekonomide toparlanması sağlamak için "Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık." dedi.

Kavcıoğlu’nun konuşmalarından satırbaşları:

Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı.

Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi.

Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor.

Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor.

Yüksek enflasyonun yansıması merkez bankaları tarafından yakından izleniyor.

Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasıydı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı.

Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı.

Rezervlerdeki artışa aldığımız önlemler ve yaptığımız swap anlaşmaları etkili oldu.