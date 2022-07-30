Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, İSO'nun toplantısında kredi çekerek döviz alan ancak bunu iş için kullanmayan kurumsal firmalara tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO Meclisi toplantısına katıldı.

Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada kurumsal firmaların savaşın başladığı tarihden sonra haziran ayına kadarki süreçte bankalardan toplamda 55 milyar dolar kredi çekilerek bununla döviz aldığını ve bu dövizin bozdurulması ile kurun belli yerlere geleceğini vurguladı.

"Uzun vadede finansal kaynaklara erişim zorlaşıyor"



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Bahçıvan, nitelikli finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Ekonomik güven ve küresel gerçeklerle uyum sağlamayan adımlar kısa vadede bazı çözümler getirse de uzun vadede finansal kaynaklara erişimi zorlaştırıp maliyeti artırıyor." diyerek, güçlü, öngörülebilir para politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şahap Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında kredi tartışması - Video

"Kredi çekilip döviz alınırsa enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz"

Kavcıoğlu, konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.



Bir sanayicinin yönettiği "Sayın başkan yüzde 14 faizle bankaları fonluyorsunuz, yüzde 40'la kredi veriyorlar." şeklindeki sorusuna Kavcıoğlu'nun cevabı ise "Alma abi, alma. Krediyi çekip döviz alırsanız, araba alırsanız nasıl enflasyonla mücadele edeceğiz? Kredileri bu yüzden durdurduk." şeklinde oldu.



