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    Şahap Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyon düşüş eğilimine girecek

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." mesajı verdi.
    • AA
    • 08.09.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:52
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    Şahap Kavcıoğlu: Son çeyrekte enflasyon düşüş eğilimine girecek

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor. Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

    “SON ÇEYREKTE ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK”

    Kavcıoğlu "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." dedi

    Kavcığlu küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergelerinin esas alındığını vurguladı.

    (AYRINTILAR GELİYOR)

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