Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Merkez Bankası’nın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilen toplantı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumu ile başladı.

ÜÇÜNCÜ RAPORDA TAHMİNLER REVİZE EDİLDİ

2021'deki petrol tahmini 64,4dolardan, 69,6 dolara yüseldi. 2022'deki petrol tahmini 61,9 dolardan 69,4 dolara artırıldı.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI

2021'deki enflasyon tahmini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e, 2022'deki enflasyon tahmini 7'5'ten yüzde 7,8'e doğru revize edilirken, 2023'te yüzde 5 olan tahminini korundu.

"İKTİSADİ FAALİYETTE DAHA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS"

Kavcıoğlu surnumunda, aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi. Küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade eden Kavcıoğlu, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor." açıklamasında bulundu.

RİSK PRİMİNDE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

Kavcıoğlu sunumunda ekonomik verileri hatırlatarak, ülkenin risk primindeki olumlu gelişmeleri aktardı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: 14,1 VİDEO



İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜMENİN BAZ ETKİSİ YÜKSEK ORANDA OLACAK

Kavcıoğlu, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA YENİ BİR YAPILANMAYA GİDİLİYOR

Sunumunda Kavcıoğlu, uluslararası standartlara uyumlu ilgili revizyon planlandığını ve bu düzlemde Türkiye’nin dış borcu uluslararası pozisyonu daha reel ölçekte ortaya çıkabileceğini önemsediklerini belirtti.

Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifletene iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harekleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.

İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU

2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gösteriyor.

ENFLASYON ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BELİRGİN OLARAK DÜŞECEK

Yılın üçüncü çeyreğinin sonu ve son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz.

Enflasyonu düşürmek ve kalıcı olarak daha düşük bir enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat ve ortak çabanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRECEK

Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir.

FİYAT İSTİKRARI TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

BEKLENTİMİZ CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİ

İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz."

BASININ SORULARINI YANITLANDI

Kavcıoğlu, sunumun ardından basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtladı.

"AŞILAMA ÖNEMLİ"

Kavcıoğlu kindisine yöneltilen bir soruya cevaben aşılanmayı önemle rica ettiğini, aşılanma oranı düşük bölgelerde kapanmanın daha fazla olduğu ve aşılanmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

" SWAP ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ ÜLKELER"

Kavcıuğlu, basına hitaben “Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız.” diyerek yeni oluşumların bilgisini verdi.