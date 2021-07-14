Sakarya, ilk yarıda 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Sakarya, ilk yarıda 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Sakarya, koronavirüs salgınında sanayi ve üretime hız kesmeden devam etti ve ihracata verdiği desteği artırıldı.

Sakarya, koronavirüs salgınına rağmen sektörlerde alınan sıkı tedbirler sayesinde üretim hızını artırdı. Böylece yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 35,66 artış gerçekleşti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 583 milyon 958 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Sakarya, ocak-haziran döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada yer aldı.

KENT, ÜLKE İHRACATINA YÜZDE 2,7 KATKI SAĞLIYOR

Yılın ilk yarısında ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sağlayan kent, otomotiv, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 310 milyon 715 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 48,4 artış kaydedildi.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 288 milyon 780 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 231 milyon 448 bin dolarla Almanya, 209 milyon 522 bin dolarla İspanya ve 170 milyon 918 bin dolarla ABD izledi.