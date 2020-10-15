Sakarya'nın eylül ihracatı yüzde 22,46 arttı

Sakarya'dan eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,46 artarak 480 milyon 10 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya'nın, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle nisan ve mayısta azalan ihracatı, normalleşme dönemi ile birlikte yükselişini sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl eylül döneminde 480 milyon 10 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya; İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

GEÇEN AYA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 209,88 OLDU

Kentten bu yıl ağustos ayında yapılan 154 milyon 900 bin dolarlık dış satım ise eylül ayında yüzde 209,88 artışla 480 milyon 10 bin dolar olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACATTA LİDER

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin eylül ayı ihracatında yüzde 90,7 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 435 milyon 501 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Eylül ayı ihracatında ikinci sırayı 6 milyon 699 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 56,22 ile iklimlendirme sanayi sektöründe yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Sakarya'dan eylül ayında 110 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Buna göre, kentten en fazla ihracat yapılan ülke, 108 milyon 420 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 58 milyon 651 bin dolarla İsrail, 41 milyon 406 bin dolarla ABD, 28 milyon 872 bin dolarla Almanya, 22 milyon 576 bin dolarla Fransa takip etti.