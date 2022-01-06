Sakarya'nın Taraklı ilçesinin rengarenk tahta kaşıkları ilgi çekiyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesi; gelenekleri yaşatan, mimari yapısı ile el sanatlarının yaşatıldığı bir bölgemiz. Burada yaşayan Ayşe Atabey de atalarından miras bir el sanatını tek başına yaşatıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde eskiden yaygın şekilde yapılan ancak şimdi bir sadece bir ailenin son temsilcisinin yaşatmaya çalıştığı kaşık süsleme sanatı, ilgi çekmede devam ediyor.

YAPIMINI ÇOCUK YAŞLARDA ÖĞRENDİ

Çocuk yaşlarında büyüklerinden öğrendiği kaşık boyama geleneğini yarım asırdır sürdüren Ayşe Atabey, rengarenk desenlerle süslediği kaşıkları beğeniye sunuyor.

ANNESİNDEN EL ALDI

Hacımurat Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Atabey (60), çocukluğunda annesinden "el aldığı" kaşık boyama geleneğini yok olmaması için ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

ÇAM SAKIZI KALIPLARI BÜYÜKLERİNDEN MİRAS KALDI

Dedesi ve anneannesinden miras kalan çam sakızından yapılma kalıpları yıllardır kullanan Atabey, vernik kullanmadan çam yağıyla parlattığı kaşıkları desenlerle süsleyip özenle boyuyor.

İLÇEDE SADECE KENDİSİ KAŞIK SÜSLÜYOR

Ayşe Atabey, bu işi ilçede sadece kendisinin yaptığını belirterek, "Eskiden anneannem ve annem başta olmak üzere Taraklı'da herkes yapardı. Baskılar anneannemden ve dedemden kaldı, onları kaybolmasın diye altın gibi elimde tutuyorum." dedi.

MESLEĞİN YOK OLMAMASI İÇİN ÇABALIYOR

Mesleği yok olmaması için devam ettirdiğini anlatan Atabey, "Kış aylarında kaşıkların zımparasını, baskısını ve boyamasını hazırlıyorum, yazın da güneşli havada yağlamasını yapıyorum. El alışkanlığı olan biri günde 300 ila 500 kaşık yapabilir. Babamlar Bolu taraflarına panayıra giderdi, dönüşte ellerinde bir tane bile kaşık kalmazdı." diye konuştu.

"ESKİDEN KULLANIRDIK ŞİMDİ HEDİYE VERİYORUZ"

Atabey, işini yaparken rahatladığını da belirterek, "Daha önce evlerimizde, düğünlerde yer sofraları olurdu, hep bu kaşıklarla yemek yenilirdi. Günümüzde ise hediye amaçlı kullanılıyor." dedi.