Salgın döneminde kamp malzemesi satışları yüzde 135 arttı

Koronavirüs salgını insanları izole tatile teşvik ederken kamp malzemelerinde ve hijyen ürünlerinde satışların arttığı gözlemlendi.

Kamp ürünleri satışının yapıldığı bir kurumun Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, salgın döneminde kamp malzemeleri ve bahçe mobilyalarına ilginin arttığını belirterek bu dönemde ortaya çıkan talepleri aktardı.

Kılıçoğlu, yüzde 100'ü aşan taleplerle ilgili ilgi vererek "Yaz ve sonbahar dönemlerinde kamp sandalyesi, bahçe mobilyası grubunda oldukça yüksek bir talep ile karşılaştık. Kamp gruplarında yüzde 135 gibi bir büyüme gerçekleşti. Bahçe mobilyası ürün gruplarında ise büyüme oranı yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşti." dedi.

MARKA SADAKATİ AZALDI

Kılıçoğlu, koronavirüs salgını öneminde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini belirterek "Tüketiciler bu dönemde daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özellikle son bir yıldır marka sadakatinin azaldığını ve özel markalı (private label) ürünlere bir yönelme olduğunu, önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Bizim de bu alanda bir girişimimiz söz konusu.

TÜKETİCİLER YERLİ MARKALARI TERCİH EDİYOR

Tüketicilerin yerli marka tercih etme oranında da bir artış söz konusu. Düzenli aralıklarla yaptığımız Marka Sağlığı araştırması neticesinde, yapı market/ev geliştirme kategorisinde tüketicilerin yerli marka tercih etme oranının yüzde 67 olduğunu gördük. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda, bugün, yerli markalı ürün tercih edenlerin oranının daha da arttığını söyleyebiliriz."

"EL ALETLERİNDE SATIŞLAR YÜZDE 77 ARTTI"

Kılıçoğlu, ofis mobilyası, el aletleri, dış mekan ürünlerinin şu an online kanalda ve mağazalarda en çok tercih edilen ürün grupları olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satın alma oranları ev gereçlerinde yüzde 17, dekorasyon ürünlerinde yüzde 25, aydınlatmada yüzde 22, el aletlerinde ise yüzde 77 arttı. El aletleri kategorisi satışlarındaki hareketten evde tamirat işlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu ürünler arasında akülü vidalama, matkap, tornavida, merdiven öne çıkıyor.

KAMP SANDALYESİ, BAHÇE MOBİLYASINDA YÜKSEK TALEP VAR

Özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde kamp sandalyesi, bahçe mobilyası grubunda oldukça yüksek bir talep ile karşılaştık. Kamp gruplarında yüzde 135 gibi bir büyüme gerçekleşti. Bahçe mobilyası ürün gruplarında ise büyüme oranı yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşti. Hijyen ürünlerinde de ciddi bir artış gözlemledik. Bu kategoride satışlarımız yüzde 60 oranında yükseldi."