Salgın sürecinde vatandaşa 55 milyar lira destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, salgın sürecinde 9 milyon 500 bin kişiye toplamda 55 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini hafifletebilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan veriler kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine ilişkin verileri paylaştı.

DESTEKLERDEN 9 MİLYON 500 BİN KİŞİ YARARLANDI

Desteklerden 9 milyon 500 bin kişinin istifade ettiğini belirten Bilgin, "33 milyar 200 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 11 milyar 400 milyon lira nakdi ücret desteği, 5 milyar 900 milyon lira işsizlik ödeneği ve 4 milyar 500 milyon lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık." ifadesini kullandı.

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Bilgin, kısa çalışma ödeneği ile 3 milyon 800 bin çalışana, nakdi ücret desteği ile 2 milyon 800 bin kişiye, işsizlik ödeneği ile 1 milyon kişiye, 50 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldığını belirtti.

225 BİNİ AŞKIN İŞVERENE NORMALLEŞME DESTEĞİ VERİLDİ

Bakan Bilgin, 225 bini aşkın işverene ise 1 milyon 900 binden fazla çalışan için 4 milyar 500 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak normalleşme desteği sağlandığını bildirdi.