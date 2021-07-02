Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere 5 milyar liralık destek ödemeleri başladı

Destek, Türkiye'nin büyük çaplı ihracat yapan şirketlerini tedarik konusunda besleyen küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ayakta kalmalarını desteklemek amacı ile veriliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, koronavirüs salgınından etkilenen imalat sektörü ve bu sektörü tamamlayıcı alanlardaki mikro ve küçük ölçekli işletmelere verilen desteklere ilişkin bilgi verdi.

YILLIK 2 MİLYAR LİRA DEVLET KAYNAKLI DESTEK SAĞLADI

Kurt, KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere yıllık yaklaşık 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladığını vurgulayarak, söz konusu desteğin koronavirüs salgını döneminde hiçbir şekilde aksamadığını anlattı.

KOSGEB'in, salgın öncesi bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme kapsamında bütün sistemlerini internet ortamına taşıdığının altını çizen Kurt, "2020 yılında bize ayrılan bütçenin yüzde 15 üzerine çıkarak desteklerimizi KOBİ'lere ulaştırdık. Bu yıl da benzer performans ortaya koymak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE KRİZ SONRASI DÖNEME DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA ÇABUK ADAPTE OLUYOR"

Kurt, şu an gündemlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik açıkladığı 5 milyar liralık destek paketinin bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“5 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİNİN İLK ÖDEMELERİNE 30 HAZİRAN’DA BAŞLANDI”

"Birinci fazda ihtiyacın belirlenmesi ve desteğin daha zor durumda olana gitmesini amaçlamıştık. Burada öncelikli hedef kitlemiz 2019'dan 2020'ye geçiş sürecinde yüzde 25'lik ciro kaybı yaşayanlar ve buna rağmen personelini işten çıkartmamış olanlardı. Ayrıca daha önce işe devam kredisi veya KOSGEB'den girişimcilik kredisi kullanmamış olanları gözettik. 5 milyar liralık destek paketinin ilk ödemelerine 30 Haziran itibarıyla başladık."

İKİNCİ FAZDA DESTEKTEN YARARLANACAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Kurt, ikinci fazda ise az da olsa ciro kaybı yaşayanları da sisteme dahil ettiklerine dikkati çekerek, "Burada, işe devam kredisi veya KOSGEB girişimcilik kredisi kullanmış olanları da kapsama aldık. İlk fazda şartları taşımayanlar da yeniden başvuru yapabilecek. Bu programdaki temel amacımız, salgın sonrası işletmelerimizin bir çıkış sağlayabilmeleri. Türkiye kriz sonrası döneme diğer ülkelere göre daha çabuk adapte oluyor. Bizim odaklandığımız nokta, salgın sonrası hızlı bir tempoyla iş hayatının yüksek enerjisine kavuşmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

İKİNCİ FAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Salgından etkilenen İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destek Programı'nın birinci fazına ilişkin başvurular 3-21 Mayıs arasında alındı. Şartların kolaylaştırıldığı ikinci faz başvuruları, 21 Haziran'da başladı. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, 9 Temmuz'a kadar "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden programa başvuru yapabilecek.