Salgının getirdiği yeni yaşam şekli bazı ürünlerin satışına yansıdı

Koronavirüs salgını yaşam şeklini değiştirince yeni yaşam şekli için gereken satın almalar da arttı.

Koronavirüs salgını etkisini hissettirdiğinde toplu taşıma araçlarını kullanmamak ve toplu olarak bir arada sosyal mesafesiz bulunmamak için bazı sektörlerdeki çalışanlar, evlerinden hizmet vermeye başladı. Evlerinde ofis ortamını sağlamak isteyen çalışanlar bilgisayar, bilgisayar masası ve bilgisayar koltuğu almak yönünde bir çabaya girdi. Bu da ofis masası satışlarının salgının etkisiyle ikiye katlanmasına neden oldu.

E-ticaret, alışveriş için çok önemli bir kanal olmaya devam etti ve yoğun kampanyalar yapıldı.





EVDE VAKİT GEÇİRİRKEN OYUN KONSOLU SATIŞI ARTTI

Evde geçirilen sürenin çoğalması, oyun konsolu satışlarına da yansıdı ve bu konuda da yaklaşık 3 katlık artış yaşandı.

"UZAKTAN EĞİTİMİN E-TİCARETTEKİ ETKİSİ SÜRÜYOR"

E-ticaret siteleri yöneleticilerinin yaptığı açıklamalara göre uzaktan çalışma ve eğitimin devam etmesinin e-ticaret tarafındaki etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Robot süpürge satışı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Webcam satışlarında ise geçen yıla göre yaklaşık 3 katlık artış oldu. Ofis masası satışında ise 2 kattan fazla artış yaşandı. Evde geçirilen sürenin çoğalması, Retro oyun konsolu satışlarına da yansıdı ve yaklaşık 3 katlık artışı getirdi." bilgileri verildi.

"KAMP TABURELERİ SATIŞLARINDA DA 2 KAT ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Tüketiciler temel ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden karşılamayı sürdürüyor. Örneğin bu dönemde cerrahi maske, kedi maması, cep telefonu kılıfı, bebek bezi ve spor ayakkabı en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

"YAPI MARKET KATEGORİSİ ÖNE ÇIKIYOR"

Uzmanlar yılın ilk 70 gününde en çok satışın olduğu ilk 5 kategoriyi, "Bilgisayar ve Tablet", "Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri", "Cep Telefonu ve Aksesuar", "Ev, Dekorasyon, Bahçe" ve "Yapı Market ve Tamirat" olarak sıralıyor,