Salgının yeni yükseleni 'scooter' oldu

Koronavirüs salgını dönemine ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, dijital ödemelerde en büyük artışı "ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları" gösterdi.

Salgının değiştirdiği ödeme alışkanlıkları sonucu yeni şartlarda hem vatandaşlara hem de ticari işletmelere kolaylık sağlayan ürünler fark edilirken, ticari kartlarla dijital alışveriş oranı ve ulaşım alanında ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter tercihi, yapılan analizin göze çarpan sonuçları arasında yer aldı.

TEMASSIZ ÖDEME HİJYEN İÇİN KULLANILDI

Mastercard Türkiye'nin yaptırdığı araştırmaya göre tüketicilerin salgın sürecindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz eden araştırma, özellikle hijyen sebebiyle bu dönemde temassız alışverişe olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirtirken, bunun sadece bireysel temassız kartlarla kalmayıp ticari kartlara da yansıdığının altını çizdi.

Buna göre, ofislerin fiziksel alandan dijital ortama taşınması, işletmelerde ticari kart kullanımını artırdı.

EN ÇOK YEMEK SİPARİŞİ VE MARKET ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Türkiye'de Masterpass üye iş yerleri arasında ticari alışverişlerde en çok yemek siparişi ve market alışverişi yapıldığı görülüyor. Bu iki alanı, ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri takip ediyor. Masterpass'e tanımlanan kartların yüzde 65'i kredi kartı iken, yüzde 31 ile banka kartları ikinci sıraya oturuyor.

ULAŞIMDA DİJİTAL ADAPTASYON DEVAM EDİYOR

Dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi. Scooter'ların genç kitlenin tüketim alışkanlığı haline geldiği görülüyor.

KREDİ KARTI SATIŞLARININ YÜZDE 5 İLA 10'U DİJİTAL YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, 2020 YILINDA BU RAKAM YÜZDE 38'E ÇIKTI

Salgından önce kredi kartı satışlarının yalnızca yüzde 5 ila 10'u dijital yöntemlerle gerçekleştirilirken, 2020 yılında bu rakamın yüzde 38'e çıktığı görülüyor. 2021 yılında küresel sağlık endişeleri sona erse ve işletmeler geleneksel faaliyetlerine devam etse dahi dijitalleşme adına attıkları ödeme adımları, kolaylık sebebiyle varlığını sürdürecek.