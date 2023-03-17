Samsun ve Bolu'da Ramazan pidesi 10 lira oldu Samsun ve Bolu'da Ramazan pidelerine bu yıl zam geldi. Gramajları da düşürülen pide, 10 liradan satılacak.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yeni fiyat tarifesini bugün imzaladı.

İmzalanan tarife ile birlikte sade pidenin bu yılki fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

320 gram sade pide 10 TL

Pide fiyat tarifesi hakkında açıklamada bulunan Hacı Eyüb Güler, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene pidemiz 6 liraydı. Bu sene 10 lira olarak uygun gördük. Gramajını da 320 gram olarak belirledik. Fiyat olarak yüzde 40 zam olmuş oluyor. Geçen seneden beridir Türkiye’de un, susam, maya ve işçilik ücretleri çok değişti.



Biz de Ramazan ayı fazla zam olmasın diye uğraştık. Yapabileceğimiz en makul ölçüde fiyatları belirledik. Samsun’da artık 320 gramlık pidenin fiyatı artık 10 liradır.

Fiyat tarifesinin uygulanması ile birlikte 320 gram pide 10 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca yumurtalı pide 12, yumurtalı-susamlı pide de 12,5 TL olarak satışa sunulacak.

Bolu'da da fiyat 10 lira oldu

Ramazan pidesine zam yapan illerden biri de Bolu oldu..

Bolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak.

Fırıncı Murat Gelturan, "Bu işletmenin sahibiyim. Geçen sene fiyat 7,5 liraydı. Bu seneki durum belli. Her şey zamlı. Ramazan pidesinin 10 lira olması bence normal. Geçen sene uygundu aslında fiyatlar. Bu sene maliyet fiyatına vereceğiz. Ramazanın ilk günü biz pide yapmaya başlayacağız. Günden güne Ramazan pidesi sayısı değişiyor. Bir gün 200 pide yaparsın bir gün 300 pide yaparsın" dedi.